A morte de Marlon Correia, que ocorreu a 4 de maio de 2013, durante a semana da Queima das Fitas, no Porto, pode ficar sem culpados. O processo foi arquivado pelo Ministério Público (MP), a 20 de dezembro, e só deverá ser reaberto se surgirem novas provas.O crime prescreve em 2035. Segundo o despacho do MP, ao longo de oito anos as autoridades investigaram grupos violentos, entre eles o ‘Grupo de Coimbrões’ e o ‘Grupo da Cruz de Pau-Matosinhos’ e chegaram a constituir como arguidos seis pessoas.