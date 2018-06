Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de motard vai a julgamento

Tribunal vai apurar circunstâncias em que Hugo Jacob morreu.

Por Isabel Jordão | 01:30

As circunstâncias em que ocorreu a morte do motard Hugo Jacob, de 39 anos, na sequência de uma rixa numa festa em Coito, em junho do ano passado, vão a julgamento no Tribunal de Tomar, na próxima terça-feira.



Hugo Jacob participava no VII Encontro organizado pelo Templários Grupo Motard, quando se envolveu numa rixa com outro motard, acabando por cair desamparado e morrer.



O motard envolvido na rixa, Hugo Alhadas, diz que agiu em legítima defesa, mas está acusado pelo Ministério Público de um crime de ofensas à integridade física simples, agravado pelo resultado.



A família de Hugo Jacob, que pertencia ao clube motard 'Os últimos do Ribatejo', do Sardoal, apresentou pedido de indemnização civil de 140 mil euros.