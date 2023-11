A mulher, de 56 anos, encontrada morta no interior de uma habitação no Bairro do Carvalhido, Porto, ao final da tarde de sábado, estava a ser protegida por uma medida de teleassistência (botão de pânico) no âmbito de um processo de violência doméstica que envolve um ex-companheiro. A medida permitiria à mulher, em caso de necessidade, pedir ajuda - desde apoio psicossocial a proteção policial -, mas o mecanismo não terá sido utilizado.









O alerta foi dado por um vizinho pelas 17h40 de sábado. A PSP foi acionada e, no local, os agentes falaram com o atual companheiro da vítima, que admitiu que ela já não estava a respirar desde as 10h00. Uma equipa do INEM declarou o óbito e constatou que o cadáver apresentava sinais de putrefação, o que indicia que a mulher já estaria sem vida há bastante tempo. Perante os indícios recolhidos, a PSP comunicou o caso à Polícia Judiciária. Os inspetores levaram o companheiro da vítima para interrogatório, mas foi mais tarde libertado.

A PJ do Porto continua a investigar. Em causa estarão as hipóteses do crime de omissão de auxílio ou até de homicídio.