Morte de mulher de 60 anos em poço de Santiago do Cacém não foi crime

A Polícia Judiciária de Setúbal já afastou a possibilidade de ter ocorrido um homicídio no caso da morte de Silvina Nunes, de 60 anos, que foi encontrada morta no fundo de um poço com 15 metros, em Ermidas-Sado, Santiago do Cacém.





CM fonte policial, as perícias realizadas e as informações recolhidas afastam a intervenção de terceiros.







A mulher entrou por um alçapão por onde era mais difícil retirar o corpo.



Segundo explicou aofonte policial, as perícias realizadas e as informações recolhidas afastam a intervenção de terceiros.A mulher entrou por um alçapão por onde era mais difícil retirar o corpo.