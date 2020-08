Morte de português dentro de carro da polícia inglesa fica sem culpados

A Justiça britânica não vai avançar com qualquer acusação contra os cinco polícias inicialmente denunciados no caso da morte do português André Moura, de 30 anos, que morreu no banco traseiro de um carro-patrulha após ter sido manietado no chão, atingido com gás pimenta e detido, a 6 de julho de 2018, em Oldham, Manchester.

De acordo com Jenny Hopkins, responsável pelo departamento que avaliou o caso, não foram encontrados indícios suficientes para os acusar de homicídio. "Tomámos em consideração as ações dos três agentes da polícia envolvidos na detenção do sr Moura, e também as ações e inações dos mesmos três agentes e de outros dois envolvidos no tratamento do sr Moura após ter sido detido e colocado no carro-patrulha", afirmou.

Foram analizadas as imagens das câmaras colocadas nas fardas dos polícias e as de um vídeo amador (divulgado na altura) de um vizinho do emigrante. Também foi considerada a opinião "de um perito em detenções policiais" e de um "consultor em socorro e medicina de emergência". "Concluí por indícios insuficientes de homicídio, agressão ou má-conduta. Escrevi à família a explicar o raciocinio legal e ofereci-me para um encontro com eles caso desejem mais explicações", disse Jenny Hopkins.

A família tem a possibilidade de recorrer desta decisão.

A polícia deslocou-se a casa de André Moura, naquela noite, após denúncia de uma discussão. Nos vídeos é audível o português a pedir "socorro" enquanto os polícias lhe ordenam que pare "de resistir". Um vizinho relatou que Moura levou "várias joelhadas" na cabeça. O emigrante estava em paragem cardiorrespiratória à chegada do carro-patrulha à esquadra. O óbito foi declarado num hospital. A Agência Independente para a Conduta da Polícia (IOCP), que avalia as ações da polícia britânica, tinha pedido uma acusação contra os cinco agentes.

André Moura, emigrado no Reino Unido desde 2013, deixou quatro filhas.