Morte de português na Suíça investigada

A polícia cantonal de Friburgo, na Suíça, está a investigar a morte de um emigrante português, de 58 anos, cujo cadáver foi encontrado numa zona de floresta após ter estado desaparecido cerca de 24 horas.Armando R., única identificação do emigrante luso que foi divulgada pela polícia suíça, desapareceu no domingo. Foi visto pela última vez a caminhar na rua, e depois disso nunca mais regressou a casa.A família do homem apresentou de imediato queixa do desaparecimento. A polícia do cantão de Friburgo e autoridades de proteção civil daquela região iniciaram de imediato as buscas. O cadáver de Armando R. viria a ser encontrado cerca de 24 horas após a participação à polícia. Vai agora ser alvo de uma autópsia.