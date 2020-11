Luizo, Édi e Fábio sacaram menos do que esperavam no assalto em que mataram à pancada o rapper Mota Jr, em março, em Sintra. A expectativa era uma fortuna com o ouro e dinheiro que o cantor mostrava nos vídeos musicais, mas só conseguiram algumas notas de 20 €, anéis e um fio - que despacharam por 1600 €.