Um bebé morreu, no dia 12, cinco horas depois de ter nascido no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.Os pais acreditam que se trata de negligência médica e já decorrem inquéritos no DIAP do Porto e na unidade hospitalar para apurar responsabilidades.Ao que oapurou, durante o parto ocorreram complicações e os pais criticam o facto de os médicos não terem realizado uma cesariana em vez de um parto normal.