A morte de Valentina “foi um crime monstruoso” e o pai e a madrasta da menina “devem ser condenados à pena máxima e não ter qualquer atenuante”, disse ontem a procuradora do Ministério Público, nas alegações finais do julgamento, em que ficou com a voz embargada de emoção ao descrever as marcas da violência no corpo da menina, apontadas nas perícias médico-legais.