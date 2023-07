Morte por afogamento em 2022 foi a mais elevada dos últimos 18 anos em Portugal

A morte por afogamento em 2022 foi a mais elevada dos últimos 18 anos, segundo o relatório nacional do Observatório do Afogamento, da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Registaram-se 157 casos.As principais conclusões do relatório são que três quartos das vítimas eram do sexo masculino e mais de metade tinha acima de 40 anos. Outro aspeto a salientar é que mais de 90% das mortes registadas ocorreram em locais não vigiados, e menos de metade dos afogamentos foram presenciados.A morte no interior do País é superior ao litoral. Nota ainda para o facto de que todos os meses do ano tiveram mortes por afogamento.