Mortes aumentam nas estradas algarvias

Seis pessoas morreram na sequência de acidentes de viação, em menos de um mês.

Por Rui Pando Gomes e Tiago Griff | 09:08

Em menos de um mês, seis pessoas morreram na sequência de acidentes de viação em estradas da região do Algarve. Desde o início do ano, são já 24 as vítimas mortais, mais quatro do que em igual período do ano passado, num total de mais de seis mil acidentes.



O caso mais recente ocorreu em Algoz, Silves, onde perdeu a vida Filipe António, na sequência do despiste da mota que conduzia. A vítima, de 37 anos, foi encontrada, domingo de madrugada, já cadáver.



No dia antes, na EN2, na zona de Besouro, em Faro, uma colisão entre um motociclo e uma viatura de mercadorias ceifou a vida a Susana Cristina, de 35 anos. O óbito foi declarado pelo INEM no local do acidente.



Na madrugada do dia 5 de agosto, uma colisão entre duas viaturas na EN125, em Almancil, Loulé, causou um morto e seis feridos, quatro deles com ferimentos graves. A vítima mortal é um jovem, de 25 anos, de nacionalidade ucraniana.



Dias antes, na manhã do dia 30 de julho, uma violenta colisão que envolveu três carros na EN125, na zona de Lagoa, provocou um morto e nove feridos. Luís Godinho, ex-jogador de hóquei do Sporting de 20 anos, foi a vítima mortal.



No dia 27 de julho, um motard morreu numa colisão na EN396, na zona das Quatro Estradas, Quarteira. Bruno Floro fazia 38 anos no dia seguinte.



Já no dia 23 de julho, uma colisão entre um jipe e uma bicicleta causou a morte de José Maria Luís, de 66 anos, na EN270, entre Loulé e Boliqueime.