Mortes de amigo, avó e neta geram choque e revolta

Três vidas perdidas numa manobra proibida. O erro de Ernesto Rocha, condutor do carro abalroado pelo comboio depois de contornar as barreiras de segurança, em Carapeços, Barcelos, foi fatal para o homem de 71 anos, para Gracinda Fernandes, de 65, e a neta desta, Luana Rodrigues, de apenas 10. A localidade de Arcozelo, Ponte de Lima, está em choque e há familiares que não escondem a revolta no luto.O facto de esta quinta-feira ter sido feriado leva a que apenas esta sexta-feira devam ser realizadas as autópsias no Gabinete Médico-Legal de Braga, para onde foram levados os corpos. Ao que tudo indica, Gracinda e a neta serão sepultadas amanhã. Já o funeral de Ernesto ainda não tem previsão.A mãe da menor e filha de Gracinda continua em choque e protegida por família e amigos. A população de Arcozelo lamenta a tragédia e o adeus precoce de Luana, menina que "era um doce, uma alegria". Nas redes sociais, familiares da criança, que frequentava o 5º ano, não escondem a revolta. "Fica em paz, sobrinha linda. A decisão de um (...) fez-te deixar-nos", escreveu um tio paterno de Luana, cujo pai se encontra emigrado em França.As mortes de avó e neta devem ser alvo de indemnização por parte da seguradora do veículo que era conduzido por Ernesto Ferreira. Ao que oapurou, o automóvel tinha toda a sua documentação em dia.A Infraestruturas de Portugal afirma que o sistema de segurança na passagem de nível esteve sempre ativo: as barreiras fecharam e o aviso sonoro também funcionou, culpando o condutor pela manobra que tirou a vida a três pessoas. A GNR investiga o acidente.