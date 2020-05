Mortes e infrações nas estradas caem durante Estado de Emergência

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O estado de emergência retirou milhares de carros das estradas e isso refletiu-se numa descida brutal no número de acidentes, mortos e infrações, anunciou esta sexta-feira a Autoridade Nacional Segurança Rodoviária. Entre 19 de março e 30 de abril registaram-se 20 mortos nas estradas, menos 29 que os 49 no mesmo período do ano passado. Houve ainda 82 feridos graves (menos 131) e 1298 (menos 3426). Foi o resultado de 1198 acidentes com ví...