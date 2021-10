Pelo menos 57 pessoas morreram nas estradas nacionais só no mês de agosto, uma subida de 42% face ao mesmo período do ano passado.Para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o "desconfinamento, com eliminação de limitações à circulação na via pública", contribuiu para o aumento.Os 2996 acidentes registados (mais 9,1%) causaram ainda 217 feridos graves e 3664 ligeiros.