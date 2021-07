Mortes por afogamento no rio são mais do dobro do que no mar

As mortes por afogamento no rio são mais do dobro que as no mar. Segundo o Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, há mais mortes registadas por afogamento no rio (45,7%) do que no mar(19,6%). Em 2020, por exemplo, os valores foram de 28,1% e 35,9%, respetivamente.A mesma fonte dá conta de que se registaram, até dia 30 de julho, 46 mortes. Em 2020, durante todo o ano, houve um total de 79 mortes a registar, número que já tinha superado o total de 2019, que foi de 50 vítimas.O Observatório avança ainda que, em 2021, a maioria das mortes por afogamento aconteceram à tarde, seguindo-se o período da manhã e depois o da noite. Morreram 27 homens, 18 mulheres e uma pessoas classificada como 'não determinada'.