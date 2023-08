Um homem, de 37 anos, foi morto com um tiro de caçadeira nas costas, num parque infantil junto a um jardim, na Rua Camilo Castelo Branco, no Barreiro, na madrugada de segunda-feira.



Ao que CM apurou, Saido Embaló, nascido na Guiné e residente no Vale da Amoreira, Moita, tinha passado a noite nas Festas do Barreiro com amigos.









