Piropos dirigidos a uma jovem terminaram com uma resposta a tiro e um homicídio a poucos metros do posto da Polícia Marítima, ontem de madrugada, na Costa da Caparica.



Joel, a vítima de 28 anos, foi atingido com dois tiros – um deles no peito – mas apesar do socorro prestado por amigos e bombeiros não resistiu.









