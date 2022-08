Carlos Cruz estava marcado para morrer e foi executado com seis tiros à frente da namorada na madrugada de 22 de agosto do ano passado. Um homicídio com origem em problemas antigos com outros moradores do mesmo bairro social da Damaia, na Amadora, que até agora estava por resolver. Mas o autor dos disparos foi recentemente localizado pela Polícia Judiciária nos arredores de Paris, França, onde vivia refugiado em casa de familiares.









