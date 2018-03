Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morto da CRIL tinha firma de construção

Traficante de droga entrou na estrada em contramão.

Por Miguel Curado | 01:30

Abílio dos Santos Conceição, 64 anos, o condutor que morreu na terça-feira à tarde na CRIL, em Lisboa, ao chocar de frente com o Seat Leon conduzido pelo traficante de droga espanhol Juan Feria, era dono de uma empresa de construção civil em Tercena, Oeiras. Casado, residia com a mulher numa moradia na Aldeia do Juzo, no concelho de Cascais.



O corpo de Abílio dos Santos Conceição foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, onde foi esta quarta-feira submetido a autópsia.



Juan Feria, causador do acidente, mantinha-se esta quarta-feira internado no Hospital de Santa Maria.



O espanhol chocou com o carro da vítima quando fugia à polícia, em contramão. A PSP seguia em perseguição de Juan Feria depois de abortar um negócio de droga.