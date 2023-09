O julgamento de sete envolvidos no homicídio de Manilson Novais - um jovem de 16 anos assassinado com tiros disparados de uma carrinha em andamento a 19 de fevereiro do ano passado, em Fetais - começa esta terça-feira e vai obrigar a um reforço policial no Tribunal de Loures. Segundo o CM apurou, o receio de confrontos entre grupos rivais motivou o tribunal e as autoridades policiais a mobilizar meios musculados para evitar qualquer ato violento.









