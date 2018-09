Na madrugada de 1 de janeiro de 2017, durante os festejos do Réveillon, ocorreu uma rixa à porta do bar Best Club, na avenida Luísa Todi, junto ao cais de Setúbal. Dois grupos iniciaram uma violenta discussão causada por discordâncias em relação à atuação do Disc-Jockey e envolveram-se ...