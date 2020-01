Morto por sem-abrigo que lhe roubou 1000 euros

Renê Oura viajou do Brasil para Portugal, onde chegou a 4 de dezembro. Foi encontrado morto, com a cara desfigurada, num descampado junto ao acesso da VCI, sentido Arrábida-Freixo, para a avenida AEP e A28, três dias depois. Contou a um sem-abrigo estrangeiro que tinha trazido mil euros e acabou por ser roubado e agredido até à morte quando ambos iam comprar cocaína. O suspeito, ucraniano de 41 anos, foi agora detido pela PJ do Porto. Presente ontem a um juiz, ficou em prisão preventiva.

A vítima, de 46 anos, tinha enviado à mulher fotografias da Baixa do Porto. "Ele tinha o sonho de ir viver para Portugal. Ia tirar um curso no ISMAI e queria arranjar trabalho. Daqui a cinco meses, eu e os meus filhos íamos viajar para Portugal para nos juntarmos", contou ao CM Rose Oura, mulher de Renê, no dia da tragédia. O homem estava instalado num hostel, no centro da cidade. Após fazer o check-in, saiu e nunca mais voltou.

O alerta para um cadáver naquela zona de vegetação, junto ao viaduto sobre a VCI, foi dado por um toxicodependente. A PSP encontrou o corpo "prostrado no chão, com a cara desfigurada". Renê tinha sido estrangulado. A PJ foi chamada e o corpo levado para autópsia.

Ao que o CM apurou, a vítima vivia na cidade de Jaú, em São Paulo, no Brasil, e trabalhou num hospital e na área de telemarketing. Deixa três filhos. O desaparecimento foi bastante partilhado nas redes sociais. "Estou arrasada. É o fim do sonho", lamentou a mulher.