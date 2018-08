Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mostra pénis a turistas e tenta comprar polícias com 610 euros

Estrangeiro, de 43 anos, foi detido esta sexta-feira em Lisboa.

Por S.A.V. | 08:35

Um estrangeiro, de 43 anos, foi detido, sexta-feira, pela PSP, na Baixa de Lisboa, e, entretanto, libertado pelo tribunal com a medida de coação mínima, por importunar pelo menos duas turistas e mostrar-lhes o pénis.



De acordo com a PSP, a importunação sexual ocorreu na rua da Conceição e no Campo das Cebolas.



Além de exibir o órgão sexual coagia verbalmente as vítimas a terem atos sexuais. A PSP viu-o a cuspir numa turista após ter ouvido uma nega.



Ao ser abordado deu 610 € aos polícias para, em troca, o deixarem fugir.