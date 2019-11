Parte do corpo de um homem foi encontrado, ao final da tarde desta quarta-feira, na praia da Calada, na Encarnação, Mafra. "Mostrava indícios de já estar há meses no mar", disse ao CM o comandante Pereira da Terra, capitão do porto de Cascais.

O alerta foi dado, pelas 17h30, por um popular, para a Polícia Marítima da Ericeira. Os agentes encontram o corpo, da metade inferior do torso até aos joelhos, e contactaram "o Ministério Público, que autorizou a recolha para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras", explicou.





O resgate foi realizado pelos bombeiros da Ericeira.