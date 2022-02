Um motociclista sofreu ontem ferimentos ligeiros na sequência de um despiste da mota em que seguia, na estrada que liga o Cabo da Roca, em Sintra, à Malveira da Serra.A mota incendiou-se e ficou totalmente destruída pelas chamas. O motociclista, que estaria a dar um passeio com outros motards, foi logo assistido no local e depois transportado para o hospital. No socorro estiveram os Bombeiros de Almoçageme e os Bombeiros de Alcabideche. A circulação neste troço esteve condicionada durante mais de uma hora.