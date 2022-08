Uma moto de água virou, esta noite de domingo, no rio Douro, na rua do Areinho, em Avintes, junto ao cais. O alerta foi dado às 21h44.



Duas pessoas caíram à água e aguardam para serem resgatadas. Segundo o que o CM apurou, as duas vítimas estão bem e com colete de salva-vidas, aguardando apenas ajuda para chegarem à margem.





No local estão os Sapadores de Vila Nova de Gaia, Bombeiros de Avintes e a Polícia Marítima.