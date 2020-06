Mota incendeia-se após colisão em Viana do Castelo e faz um ferido

Um jovem motociclista ficou ferido ao início da noite após colidir com um carro na Estrada Nacional 202, na freguesia da Meadela, em Viana do Castelo.



Após o embate, o motociclo começou a arder, tendo sofrido danos extensos. Apesar do grande aparato, o motociclista apenas sofreu ferimentos ligeiros.





Foi assistido no local e encaminhado para o hospital. No local estão os bombeiros e também a PSP.