A Polícia Judiciária de Leiria anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 53 anos, suspeito de atacar à facada um outro homem, de 42, durante uma concentração motard em Rio Couros, no concelho de Ourém. O crime aconteceu no sábado.



Ao CM, fonte da PJ explicou que a discussão entre os dois homens, potenciada pelo consumo de bebidas alcoólicas, subiu de tom e o detido, empunhando uma navalha, atingiu a vítima no pescoço.









