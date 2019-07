Motard de 24 anos morre em colisão na Moita

Um motociclista de 24 anos morreu segunda-feira à noite numa brutal colisão entre a moto que conduzia com um carro ligeiro, onde ia um pai com as duas filhas menores, que sofreram apenas ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu na Fonte da Prata, Moita, e o jovem morreu à chegada ao Hospital do Barreiro.Segundo apurou ojunto de fontes da GNR e dos bombeiros, a colisão deu-se, pelas 20h50, na avenida Luís de Camões.Miguel Angelo Silva seguia na sua moto e, em sentido, contrário vinha o carro com um condutor e as filhas menores.Por razões que estão a ser investigadas pelo NICAV (Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação) da GNR de Setúbal, chocaram de frente.Mais de uma dezena de operacionais dos bombeiros da Moita e do INEM, apoiados por seis viaturas e pela GNR, foram mobilizados para o socorro.Miguel Angelo acabaria por morrer à chegada ao Hospital do Barreiro. Os três feridos ligeiros foram assistidos apenas no local do acidente.