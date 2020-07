Um homem, de 30 anos, morreu esta terça-feira de madrugada em Pinhão Cel, Sabrosa, em consequência de um despiste do motociclo que conduzia.Segundo José Barros, comandante dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa, "o alerta para o despiste foi dado às 04h13 e, quando os meios chegaram ao local, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória".A vítima mortal residia em Vale de Nogueiras, Vila Real. A GNR investiga as causas do acidente mortal.