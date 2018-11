Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motard gravemente ferido em colisão em Albufeira

Por A.P. | 06:00

Um motociclista de 46 anos ficou ferido com gravidade, esta sexta-feira de manhã, quando o veículo em que circulava se envolveu numa colisão com uma viatura ligeira, na zona de Cerros Altos, na Torre da Mosqueira, concelho de Albufeira.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 08h45. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e INEM e transportada em seguida ao Hospital de Faro, com acompanhamento médico.



A GNR esteve no local e registou a ocorrência.



O incidente provocou o condicionamento do trânsito.