Motard morre em colisão em Anadia

Pedro Raso, de 44 anos, morreu ontem numa colisão entre a moto em que seguia e uma carrinha, no IC2, em Aguim, Anadia.A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e ainda foi assistida pela equipa da VMER de Coimbra e pelos Bombeiros de Anadia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado ainda no local.O corpo de Pedro Raso, que era natural de Aveiro, foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra. A GNR de Aveiro investiga as causas do acidente. Patrulhas GNR de Anadia e da Mealhada estiveram também no local.