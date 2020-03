Motard morre em passeio com amigos

Um passeio de um grupo de amigos, a maior parte oriundos de Cascais, terminou este domingo em tragédia quando um embate frontal com um automóvel atingiu seis das motos em que seguiam, na EN8, entre Gradil e Vila Franca do Rosário, no concelho de Mafra. Um dos motociclistas perdeu a vida, dois foram transportados ao hospital em estado grave e outros dois sofreram ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu pelas 13h32, em circunstâncias que a GNR tenta agora esclarecer, mas não há dúvidas que alguém circulava em contramão. O embate frontal deu-se numa curva ligeira e com boa visibilidade, não sendo claro o motivo que levou cinco das motos a ficarem totalmente destruídas. O automóvel também ficou com a frente desfeita.O grupo de motards circulava na EN8, um percurso muito procurado por motociclistas, sobretudo aos fins de semana, para passeios de convívio. No socorro às vítimas estiveram os bombeiros de Mafra e Malveira, GNR e INEM, num total de 24 operacionais apoiados por 11 viaturas. As operações obrigaram ao corte total da estrada durante duas horas.