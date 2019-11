Motard morre junto do filho na Azambuja

Um motorista de camiões, de 40 anos, morreu, na tarde de sábado, quando a moto que conduzia chocou com um carro perto do cemitério de Aveiras de Cima, na Azambuja.A morte de Pedro Grazina ocorreu pelas 15h45, na presença do filho menor, que seguia à pendura na moto. A criança fraturou uma perna e teve de ser transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.No local estiveram os socorristas da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima e os bombeiros de Azambuja. Militares do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR abriram um inquérito ao acidente.