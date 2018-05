Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motard morre três dias após acidente

José Guimarães, de 31 anos, sofreu acidente que lhe provocou graves lesões na Lousada.

Por N.R. e M.J.B. | 08:37

Joaquim Guimarães, de 31 anos, era apaixonado por motas. Na quinta-feira à tarde, em Aveleda, Lousada, foi vítima de um grave acidente que lhe provocou graves lesões na zona da cabeça e da cara.



Ao fim de três dias internado em estado crítico, no Hospital de São João, no Porto, acabou por morrer. Joaquim Guimarães, conhecido como ‘Kikas’, deixa mulher e dois filhos menores - um deles com poucos meses de vida. Este foi o segundo filho que a mãe de ‘Kikas’ perdeu.