Motard morre um dia antes de fazer anos

Bruno Floro ia a caminho do trabalho quando colidiu com carro que ia virar para parque.

Por Ana Palma e Tiago Griff | 01:30

Um motard morreu esta sexta-feira de manhã numa colisão na EN396, na zona das Quatro Estradas, Quarteira. Bruno Floro, residente em Quarteira, faria hoje 38 anos. O motard circulava em direção ao posto de abastecimento de combustível onde trabalhava, quando se envolveu numa colisão com uma viatura ligeira.



Segundo o CM apurou no local, o acidente, que ocorreu ao Km 22,6 da referida via, poderá ter tido origem numa ultrapassagem mal calculada.



Moto e carro circulavam no mesmo sentido. A moto embateu com violência na porta dianteira de um Audi, quando este virava à esquerda para um parque de estacionamento. A condutora da viatura ligeira, uma mulher de 58 anos, residente no concelho de Loulé, ficou ilesa, apesar do enorme susto que apanhou.



Bruno Floro, que também trabalhava como segurança, ainda foi assistido pelos Bombeiros Municipais de Loulé e INEM, mas o óbito acabou por ser declarado ainda no local.



As circunstâncias do acidente estão agora a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) de Faro da GNR. O cadáver da vítima mortal foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Faro, a fim de ser autopsiado.



PORMENORES

Tragédia familiar

A tragédia parece acompanhar a família de Bruno Floro. O motard de Quarteira, segundo o CM conseguiu apurar, era sobrinho do pescador, de 75 anos, que morreu depois do naufrágio de uma embarcação de pesca, ao largo de Faro, no passado dia 19 de julho.



Meios de socorro

No local estiveram 21 elementos dos Bombeiros Municipais de Loulé, INEM e GNR, apoiados por oito viaturas. Devido ao acidente violento, o trânsito na EN396 esteve condicionado durante várias horas. A GNR investiga o acidente.