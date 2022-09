O homem de 31 anos que morreu, ao final da manhã de terça-feira, numa brutal colisão entre a moto que conduzia e um automóvel na Marginal Lisboa-Cascais, junto à praia de Santo Amaro de Oeiras, deixou órfãos dois filhos e dois irmãos menores de quem cuidava após a morte da mãe.





Andres Asensio Mesquita, nascido em Madrid mas desde muito novo residente no Bairro Padre Cruz, era praticante da arte marcial Muay Thai (entrava em competições) e trabalharia para a Câmara de Lisboa. Nas suas redes sociais são visíveis várias fotos do motard com bebés, de quem mostrava cuidar com muito carinho. Após a confirmação do óbito, o cadáver do homem foi transportado para autópsia no cemitério da Guia, Cascais.