Motard nega ter desferido murro fatal

Hugo Alhadas, de 39 anos, está a ser julgado por ofensas à integridade física simples.

Por Isabel Jordão | 08:33

O motard que começou esta terça-feira a ser julgado, no Tribunal de Tomar, pela morte de outro motard numa festa, em junho do ano passado, negou qualquer agressão, afirmando que se limitou a "afastar com a mão" a vítima, que caiu no chão desamparada e morreu.



"Afastei-o com a mão esquerda na face dele, não lhe dei nenhum murro e não sei como caiu", disse Hugo Alhadas, defendendo que agiu em "legitima defesa", por ter pensado que Hugo Jacob, 39 anos, "trazia uma faca".



"Ele disse que ia buscar a faca do presunto para me cortar o pescoço e eu temi pela vida", afirmou o arguido.



O julgamento prossegue dia 12.