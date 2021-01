Motim de presos ao jantar na cadeia de Vale de Judeus para defender castigado

Cerca de 120 presos do pavilhão C da cadeia de alta segurança de Vale de Judeus, na Azambuja, recusaram esta segunda-feira jantar numa revolta contra a colocação na Secção de Segurança do recluso que, tal como onoticiou esta segunda-feira, espancou três guardas que o queriam revistar.O motim gerou-se pelas 17h45. Os reclusos fizeram saber junto dos guardas que se recusavam a jantar. Num ambiente de grande tensão, que levou o Grupo de Intervenção e Serviços Prisionais (GISP), unidade de elite que atua em motins prisionais, a ser colocado de prevenção, os presos exigiram que o recluso apanhado, a 30 de dezembro, com cigarros de droga, um telemóvel e cabos USB regressasse ao pavilhão.