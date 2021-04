Motociclista apanhado sem documentos, sem luzes e sem capacete morde militar da GNR

Um motocilista mordeu um militar da GNR este domingo à noite em Oliveira do Bairro. O homem foi detido mas saiu em liberdade esta segunda-feira depois de ser presente ao tribunal de instrução criminal.O caso aconteceu durante uma operação de fiscalização rodoviária a cargo da GNR de Oliveira do Bairro que, depois de fazer paragem a várias viaturas, interpolou um motociclista que circulava na via pública sem luzes de presença, sem documentos e sem capacete de proteção.Depois de uma breve conversa, o motociclista alegou ter os documentos de identificação no local de trabalho. Os militares acabaram por aceitar deslocar-se à empresa para prosseguir com a fiscalização no entanto, ao chegar ao local, acabaram agredidos.O motociclista mordeu um dos militares no braço e foi necessário acionar os bombeiros de Oliveira do Bairro. A vítima foi levada para o hospital de Aveiro.O detido foi esta segunda-feira presente a tribunal de instrução criminal de Oliveira do Bairro e saiu em liberdade, com a medida de coação de termo de identidade e residência.