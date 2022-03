Um motociclista, de 18 anos, sofreu ferimentos graves, ao final desta manhã de quinta-feira, na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e dois carros em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros da Feira, para uma colisão rodoviária, na Avenida do Sardinha, em São Miguel do Souto.A viatura médica de emergência e reanimação e a GNR de Santa Maria da Feira estiveram no local.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Feira, para o hospital local.