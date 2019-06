Motociclista de 19 anos choca com carro e morre

Uma colisão com um carro tirou este domingo a vida a Sílvio Veiga, de 19 anos, que seguia ao volante de um ciclomotor na rua Brigadeiro Lino Valente, em Ferreira do Zêzere, às 10h09.Segundo a GNR, os bombeiros ainda efetuaram manobras de reanimação, mas o jovem acabaria por não resistir aos ferimentos causados pelo acidente e os médicos do INEM acabaram por confirmar o óbito.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR tomou conta da ocorrência.O corpo do jovem foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, em Tomar, onde será autopsiado.