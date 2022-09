Motociclista de 22 anos morre no hospital após acidente em Guimarães

Um motociclista de 22 anos morreu, na tarde de sábado, depois da mota onde seguia ter colidido com um veículo ligeiro de passageiros, em Candoso S. Martinho, Guimarães.Segundo o jornal Mais Guimarães, o jovem foi transportado com vida para o Hospital de Guimarães, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.A mesma publicação avança que o motociclista residia na freguesia de Selho (São Cristóvão), em Guimarães, e que, segundo testemunhas, foi projetado cerca de oito metros.A ambulância do INEM socorreu e imobilizou a vítima no local. O jovem foi transportado com vida para o Hospital de Guimarães, na tarde de sábado, mas acabou por falecer já este domingo.