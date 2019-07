Um homem de 29 anos morreu na sequência do despiste da mota onde seguia, na Autoestrada 1, no sentido Norte - Sul em Coimbrões, Vila Nova de Gaia.Segundo o que oconseguiu apurar, o trânsito esteve condicionado a uma faixa de rodagem. No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Coimbrões.O óbito do homem foi declarado no local pela equipa médica de emergência e reanimação.A PSP e a GNR foram chamadas ao local. O alerta foi dado às 21h50.