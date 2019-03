Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista de 43 anos gravemente ferido em despiste

Acidente ocorreu em Raimonda, Paços de Ferreira.

Por Ana Silva Monteiro | 23:23

Um motociclista de 43 anos ficou gravemente ferido ao início da noite deste sábado em Raimonda, Paços de Ferreira. O acidente ocorreu quando a mota em que seguia se despistou.



A vítima foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.



Ao local acorreram os Bombeiros de Freamunde.



A GNR está a investigar as causas do acidente.