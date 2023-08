Um motociclista de 60 anos morreu na sequência de uma colisão com um carro, na tarde deste domingo, em Sines.O alerta foi dado às 17h05.A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória. Uma VMER do Litoral Alentejano tentou proceder à reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.A estrada onde ocorreu o acidente esteve cortada ao trânsito. No local, estiveram 20 bombeiros, apoiados por cinco veículos.