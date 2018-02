Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista de 80 anos morre em colisão com pesado

Acidente mortal aconteceu esta segunda-feira em Leiria.

26.02.18

Uma colisão entre um veículo pesado e um motociclo em Monte Redondo, no concelho de Leiria, provocou esta segunda-feira um morto, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.



Segundo fonte do CDOS, o acidente sucedeu na Estrada Nacional, n.º 109, em Monte Redondo, no concelho de Leiria pelas 15h55.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, Luís Lopes, disse à Lusa que a vítima mortal é um homem de 80 anos, que seguia no motociclo.



"Quando chegámos já não havia nada a fazer. O homem sofreu múltiplas lesões e o óbito foi depois confirmado no local", acrescentou.



Estiveram no local três elementos dos Bombeiros Voluntários de Leiria, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a GNR.