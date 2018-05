Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista despista-se depois de sentir tontura

Acidente ocorreu em Oeiras. Homem foi transportado para o hospital.

00:42

Um homem de 28 anos despistou-se este sábado à noite em Queijas, Oeiras, apurou o CM junto de fonte dos Bombeiros de Linda-a-Pastora.



Segundo testemunhas no local, a vítima foi contra o portão de uma vivenda após ter sentido tonturas enquanto conduzia.



O homem recuperou a consciência no local do acidente mas foi transportado para o hospital S. Francisco Xavier com ferimentos ligeiros.



No local estiveram duas ambulâncias dos bombeiros de Linda-a- Pastora e um veículo de emergência médica do INEM.