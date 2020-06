Motociclista despista-se e é atropelado por camião na A28 em Vila do Conde

Um motociclista morreu esta sexta-feira na A28, na zona de Vila do Conde, num acidente que envolveu um veículo pesado de mercadorias, disseram à Lusa fonte dos bombeiros e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Contactada pela Lusa, fonte do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto disse que o motociclista se despistou, tendo sido atropelado pelo camião.

O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

O acidente, que ocorreu cerca das 02h40, na zona de Vila do Conde, obrigou ao corte parcial da via, no sentido Norte/Sul, mas a situação já se encontra normalizada.