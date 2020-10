Um motociclista de 30 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico grave numa colisão com um jipe, na pista de rali do monte de Santa Quitéria, em Felgueiras, na tarde deste sábado.

O alerta para o acidente foi dado às 15h50.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Felgueiras e transportado em estado muito grave para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães.

O acidente está a ser investigado pela GNR.